Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала отказаться от употребления кофе перед сном, поскольку он приводит к бессоннице.
По мнению Малышевой, кофе имеет сразу несколько недостатков, которые отражаются на здоровом сне.
"Кофе нарушает сон по двум причинам. Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет", — отметила медик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.