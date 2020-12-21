Малышева объяснила, почему кофе вызывает бессонницу

Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала отказаться от употребления кофе перед сном, поскольку он приводит к бессоннице.

По мнению Малышевой, кофе имеет сразу несколько недостатков, которые отражаются на здоровом сне.