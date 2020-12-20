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Мясников назвал отличие американской вакцины от российской

Здоровье » Здравоохранение

Американская вакцина от коронавируса компании BioNTech и Pfizer основаны на совершенно новой технологии.

А российская разработка использует проверенную основу, которая уже прошла проверку на людях. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

"Американская вакцина была создана за 11 месяцев. Обращаю внимание — она построенная на абсолютно новом принципе! Если наш "Спутник" базируется на разработках с 2002 года и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры — вещь абсолютно новая", — отметил медик.

Автор: Алексей Корнеев
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