Мясников назвал отличие американской вакцины от российской

Американская вакцина от коронавируса компании BioNTech и Pfizer основаны на совершенно новой технологии.

А российская разработка использует проверенную основу, которая уже прошла проверку на людях. Об этом рассказал врач Александр Мясников.