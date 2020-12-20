Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян включиться в прививочную кампанию против коронавируса.

По его словам, это единственное "реальное средство профилактики" недуга.

"Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом", — объяснил парламентарий.