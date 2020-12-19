Исследователи обнаружили ряд коронавирусов, являющихся практически полной идентичностью COVID-19, однако они не заражают людей.
Об этом рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, отличие этих вирусов от того, что угрожает людям, менее 1%.
"Подтверждением этому (что вирус является природным) также является найденные в последнее время коронавирусы, которые не заражают человека, но которые циркулируют в природе, которые отличаются от нового коронавируса не более, чем на 1%", — отметил учёный.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.