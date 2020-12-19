Найдены коронавирусы, которые безобидны для людей

Исследователи обнаружили ряд коронавирусов, являющихся практически полной идентичностью COVID-19, однако они не заражают людей.

Об этом рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, отличие этих вирусов от того, что угрожает людям, менее 1%.