Кому запрещено делать прививку от COVID?

Делать прививку от COVID-19 нельзя людям с туберкулёзом, гепатитом, ВИЧ, а также онкологическим пациентам. Кроме того, не следует вакцинироваться тем, кто в ближайшее время планирует зачать ребёнка, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав.

"В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребёнка", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, не стоит делать прививку людям, страдающим острыми инфекционными заболеваниями. Также от вакцинации следует воздержаться аллергикам, беременным женщинам и кормящим матерям.