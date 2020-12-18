Врачи разоблачили главные мифы о закаливании детей

Многие родители убеждены в пользе закаливаний для ребёнка, будучи уверенными в его пользе для здоровья. Врачи развеяли основные мифы, связанные с закаливанием детей, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Широко распространён миф о том, что ребёнка полезно окунать в ледяную воду. На самом деле закаливание не предполагает таких крайностей. Ребёнка следует обливать прохладной водой, но это нельзя делать насильно, чтобы не травмировать малыша.

Второй миф связан с тем, что ребёнок обязательно простудит, если выйдет на улицу без шапки. Понятно, что нельзя отпускать ребёнка гулять без шапки, если на улице минусовая температура. Дети болеют от вирусов и бактерий, а не потому, что они погуляли без головного убора, пояснили врачи.

Третий миф заключается в том, что ребёнка может продуть от кондиционера или простого сквозняка.