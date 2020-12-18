Многие родители убеждены в пользе закаливаний для ребёнка, будучи уверенными в его пользе для здоровья. Врачи развеяли основные мифы, связанные с закаливанием детей, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
Широко распространён миф о том, что ребёнка полезно окунать в ледяную воду. На самом деле закаливание не предполагает таких крайностей. Ребёнка следует обливать прохладной водой, но это нельзя делать насильно, чтобы не травмировать малыша.
Второй миф связан с тем, что ребёнок обязательно простудит, если выйдет на улицу без шапки. Понятно, что нельзя отпускать ребёнка гулять без шапки, если на улице минусовая температура. Дети болеют от вирусов и бактерий, а не потому, что они погуляли без головного убора, пояснили врачи.
Третий миф заключается в том, что ребёнка может продуть от кондиционера или простого сквозняка.
"Следует помнить о том, что болезни, которые, как считается, начинаются из-за сквозняка или отсутствия шапки (или если посидеть на холодном), на самом деле уходят корнями к ослабленному иммунитету ребенка. Если малыш здоров и нормально закален, то с ним не случится ничего страшного от кратковременного замерзания", — говорят медицинские специалисты.
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