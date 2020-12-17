Китайские врачи научились восстанавливать эмаль зубов без пломбирования

В Китае создали лекарство, с помощью которого можно без пломб восстановить эмаль зубов.

По словам учёных, разработанный ими препарат способствует восстановлению природного процесса минерализации.

Зачастую причиной возникновения зубной боли является разрушение эмали, считающейся самым твёрдым веществом в организме человека. До недавнего времени предполагалось, что эмаль незаменима.

Китайские учёные считают, что созданное ими средство может полностью восстановить эмаль зубов. Для этого его нужно просто нанести на зубы.

Гель создаёт оболочку, которая защищает зубы от разрушения.

Специалисты проводят опыты и испытания для проверки безопасности разработки. Через два года новое средство протестиуют на человеке.