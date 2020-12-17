Врачи выявили ошибку, ведущую к повторной госпитализации с COVID-19

Если коронавирусная инфекция вылечена не до конца, то это может стать причиной повторной госпитализации, заявил в интервью изданию "Вечерняя Москва" кандидат медицинских наук терапевт Андрей Кондрахин.

"Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают приём препаратов, как только уходят симптомы", — пояснил он.

Для того, чтобы снизить риск развития осложнений, вызванных COVID-19, необходимо выполнять все назначения врача.

Например, некоторые лекарства нужно принимать в течение месяца и допивать их до конца. Также очень важно контролировать показатели крови и давления. Рекомендуется следить за своим рационом, не переохлаждаться и не перегружать себя физическими нагрузками. Кроме того, через две недели после выписки нужно ещё раз сдать анализ крови.