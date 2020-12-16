Авокадо признали полезным для здоровья кишечника

Учёные из Университета Иллинойса доказали, что употребление авокадо улучшает здоровье кишечника.

Этот фрукт — источник большого количества пищевых волокон и мононенасыщенных жиров. Но ранее специалисты не оценивали его влияние на кишечник.

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 162 человека в возрасте от 25 до 45 лет. Все они имели лишний вес или даже страдали ожирением.

Некоторые участники ели авокадо вместо одного приема пищи, а другие употребляли те же блюда, но без зелёного фрукта.

Специалисты ежедневно брали у участников образцы крови, мочи или кала в течение 12 недель.

"Цель нашей работы состояла в том, чтобы проверить гипотезу о том, что клетчатка и жиры в авокадо положительным образом влияют на микробиоту кишечника. Мы стремились также понять взаимосвязь между кишечными микробами и результатами для здоровья", — пояснила автор данного исследования Ханна Хольшер.

Исследование показало, что у людей, которые каждый день употребляли авокадо, было большое количество кишечных микробов, расщепляющих клетчатку и проводящих метаболиты.