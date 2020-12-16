Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних праздниках

Для того, чтобы за период новогодних праздников не набрать лишние килограммы, следует сократить количество вредных привычек для кишечника, считает диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова.

Также рекомендуется принимать холодный душ, сообщает Daily Mail.

Кроме того, следует увеличить количество резистентного крахмала в своём рационе и каждый день пить 2-3 литра воды.

Холодный душ способствует стимуляции блуждающего нерва, улучшению кровообращения и снижению стресса.

Не стоит переедать сладкого. А вот количество употребляемых фруктов нужно увеличить.

Также сохранению фигуры будет способствовать полноценный сон — не менее 7-8 часов.