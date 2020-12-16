Для того, чтобы за период новогодних праздников не набрать лишние килограммы, следует сократить количество вредных привычек для кишечника, считает диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова.
Также рекомендуется принимать холодный душ, сообщает Daily Mail.
Кроме того, следует увеличить количество резистентного крахмала в своём рационе и каждый день пить 2-3 литра воды.
Холодный душ способствует стимуляции блуждающего нерва, улучшению кровообращения и снижению стресса.
Не стоит переедать сладкого. А вот количество употребляемых фруктов нужно увеличить.
Также сохранению фигуры будет способствовать полноценный сон — не менее 7-8 часов.
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