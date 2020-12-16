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Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних праздниках

Здоровье

Для того, чтобы за период новогодних праздников не набрать лишние килограммы, следует сократить количество вредных привычек для кишечника, считает диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова.

Также рекомендуется принимать холодный душ, сообщает Daily Mail.

Кроме того, следует увеличить количество резистентного крахмала в своём рационе и каждый день пить 2-3 литра воды.

Холодный душ способствует стимуляции блуждающего нерва, улучшению кровообращения и снижению стресса.

Не стоит переедать сладкого. А вот количество употребляемых фруктов нужно увеличить.

Также сохранению фигуры будет способствовать полноценный сон — не менее 7-8 часов.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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