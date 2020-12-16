В мире зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19 за неделю

Более 4,3 млн человек во всём мире за неделю заразились коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда заразившихся было чуть более 4 млн.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, за этот же период COVID-19 убил более 70 тысяч человек.
Больше всего заболевших в Европе:
На втором месте Северная и Южная Америки:
В регионе Юго-Восточной Азии за неделю:
В России за неделю заболели коронавирусом более 193 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.