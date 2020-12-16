В мире зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19 за неделю

Более 4,3 млн человек во всём мире за неделю заразились коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда заразившихся было чуть более 4 млн.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за этот же период COVID-19 убил более 70 тысяч человек.

Статистика по континентам

Больше всего заболевших в Европе:

более 1,6 млн человек,

умерли там более 34 тыс.

На втором месте Северная и Южная Америки:

более чем 2 млн случаев заражения,

умерли более 29 тыс. человек.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю:

заразились более 290 тыс. человек,

число летальных исходов превысило 4,4 тыс.

В России за неделю заболели коронавирусом более 193 тыс. человек.