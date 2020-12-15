Более 80% россиян с коронавирусом лечатся дома

Более 80% жителей России, болеющих коронавирусом, проходят лечение дома. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно. Это 900 тысяч пациентов, и на стационарных койках находятся на лечении 216 тысяч пациентов", — отметил глава Минздрава.

Также Мурашко рассказал, что на на провизорных койках находятся ещё 15 тысяч россиян, которые ждут подтверждения заболевания.