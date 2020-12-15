91,4% - доказанная эффективность Sputnik V

Эффективность российской вакцины против коронавируса Sputnik V составляет 91,4%.

Об этом говорят результаты, полученные в ходе третьего этапа клинических испытаний препарата, согласно объявлению, сделанному НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Анализ данных проводился на конечной контрольной точке через 21 день с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.

Эффективность была рассчитана на основе данных 22 714 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины Sputnik V или плацебо, из которых 78 были больны: 62 в группе, получавшей плацебо, и 16 в группе, получавшей вакцину.

В то же время результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность вакцины Sputnik V против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%.

"Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в группе плацебо было зарегистрировано 20 тяжелых случаев, в то время как в группе, получившей вакцину, не было ни одного", - сообщили разработчики препарата.

Третий этап испытаний

На сегодняшний день в рамках третьего этапа испытаний было вакцинировано более 26 000 добровольцев, и ни у одного из них не было побочных реакций. Мониторинг состояния добровольцев будет продолжаться в течение как минимум шести месяцев после того, как они получили первую дозу вакцины.