Эффективность российской вакцины против коронавируса Sputnik V составляет 91,4%.
Об этом говорят результаты, полученные в ходе третьего этапа клинических испытаний препарата, согласно объявлению, сделанному НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
В то же время результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность вакцины Sputnik V против тяжелых случаев COVID-19 составляет 100%.
"Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в группе плацебо было зарегистрировано 20 тяжелых случаев, в то время как в группе, получившей вакцину, не было ни одного", - сообщили разработчики препарата.
На сегодняшний день в рамках третьего этапа испытаний было вакцинировано более 26 000 добровольцев, и ни у одного из них не было побочных реакций. Мониторинг состояния добровольцев будет продолжаться в течение как минимум шести месяцев после того, как они получили первую дозу вакцины.
"Третий этап клинических испытаний вакцины Sputnik V проводится в соответствии с лучшими международными стандартами и практикой. В ходе клинических испытаний безопасность вакцины постоянно контролируется, информация анализируется независимым комитетом по мониторингу данных с участием ведущих ученых", - уточняют в центре Гамалеи.
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