Оливер Стоун вакцинировался от коронавируса в России

Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун решил защититься от коронавирусной инфекции российской вакциной.

Несколько дней назад Оливер Стоун получил первую дозу российской вакцины от коронавируса. Режиссер надеется, что препарат поможет ему защититься от опасной инфекции, и не понимает, почему на Западе к российской вакцине относятся столь скептически.

"Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнёрами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают", — заявил Оливер Стоун в интервью Первому каналу, комментируя свою вакцинацию.

Ранее в России объяснили нападки Запада на российскую вакцину от коронавируса, зарегистрированную первой в мире. Это история про деньги и про политику, считают эксперты. Западу так же трудно смириться с тем, что Россия может хоть в чём-то быть мировым лидером, как и с потерей многомиллиардных прибылей на фармацевтическом рынке.