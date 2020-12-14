Третья фаза клинического пострегистрационного исследования итоговую эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" в пределах 91,4%.

Об этом сказано на официальной странице вакцины в Twitter.

"НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.