При подозрении на заражение COVID-19 не нужно принимать антибиотики без назначения врача, а также делать компьютерную томографию. Лечение должно быть таким же, как при ОРВИ, сообщил в прямом эфире на странице "Клопс" в Instagram главный инфекционист Минздрава Калининградской области Игорь Иванов.
Также специалист призвал не следовать схемам лечения коронавируса из интернета.
В случае подозрения на инфекцию нужно вызвать врача.
"Обычно все начинается с насморка, затем повышение температуры тела. Но не обязательно это коронавирус", — подчеркнул врач.
Главными признаками COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса пищи. Если при коронавирусе развивается пневмония, то у человека наблюдается повышение температуры до 38 градусов, одышка и сатурация ниже 90%.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.