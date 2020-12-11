Инфекционист объяснил, что нельзя делать при подозрении на COVID-19

При подозрении на заражение COVID-19 не нужно принимать антибиотики без назначения врача, а также делать компьютерную томографию. Лечение должно быть таким же, как при ОРВИ, сообщил в прямом эфире на странице "Клопс" в Instagram главный инфекционист Минздрава Калининградской области Игорь Иванов.

Также специалист призвал не следовать схемам лечения коронавируса из интернета.

В случае подозрения на инфекцию нужно вызвать врача.

"Обычно все начинается с насморка, затем повышение температуры тела. Но не обязательно это коронавирус", — подчеркнул врач.

Главными признаками COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса пищи. Если при коронавирусе развивается пневмония, то у человека наблюдается повышение температуры до 38 градусов, одышка и сатурация ниже 90%.﻿﻿