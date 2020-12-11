В России разработан новый метод лечения парализованных пациентов

Российские учёные из Дальневосточного федерального университета совместно со шведскими коллегами из Уппсальского университета предложили нейромодуляцию в качестве лечения спастического синдрома — одного из главных осложнений после тяжёлых травм позвоночника, сообщает "Naked Science".﻿﻿ Специалисты считают, что данный метод намного эффективнее традиционных способов лечения.

По статистике, каждый год в мире более 800 тыс. человек получают травму сочетанную травму позвоночника с перерывом спинного мозга. Выжить в таких случаях удаётся лишь трети пострадавшим. Обычно это люди в возрасте 20-25 лет. Многие из них на всю жизнь остаются парализованными.

Нейромодуляция спинного мозга электричеством с помощью небольшого вживляемого стимулятора позволяет помочь людям с тяжёлыми травмами позвоночника. Сигналы от стимулятора поступают к электродам, имплантированным на спинной мозг, и активируют нейрональные цепи ниже травмы. Это позволяет активировать спинной мозг.

Имплантация системы стимуляции спинного мозга снижает спастический синдром. У пациентов, у которых произошёл полный разрыв спинного мозга, появляются новые возможности для восстановления на этапах, когда традиционные методы не эффективны.