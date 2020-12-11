Доктор Мясников: "Гомеопатию не стоит считать лженаукой"

Лечение травами и гомеопатическими средствами требует тщательного изучения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Дело в том, что для некоторых пациентов такие методы лечения эффективны.

Во многих развитых странах не отвергается гомеопатия и активно используется в медицинской практике.

Мясников подчеркнул, что у него были случаи, когда пациенты выздоравливали при таком методе. И это не эффект плацебо, так как прослеживается чётка связь.

Мясников убеждён, что гомеопатию не стоит считать лженаукой.

Хотя травы считают безопасными, в США, например, такие препараты приравнены к активным лекарствам. Они проходят клинические испытания и только потом поступают в продажу.

Телеведущий в эфире своей программы "О самом главном" указал на то, что этот вопрос стоит оставить открытым и не спешить с выводами.﻿﻿