Витамин C снижает смертность от COVID-19 в три раза

Международная группа учёных проанализировала более ста исследований и в результате пришла к выводу, что приём витамина C позволяет снизить смертность от COVID-19 в три раза, сообщает РИА "Новости".

При тяжёлой форме коронавируса иммунная система человека лучше всего добывает именно этот витамин. Пациентам, которые находятся на ИВЛ, в сутки нужно давать от 6 до 24 граммов витамина C. Это позволит меньше времени провести на аппарате ИВЛ, утверждает один из авторов исследования Анитра Карр.

Также она отметила, что животные (приматы, летучие мыши, морские свинки), у которых не вырабатывается это вещество, тоже уязвимы к COVID-19.

Выводы ученых перекликаются с данными, согласно которым, у большинства заражённых COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C.

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