Процедуру оформления инвалидности упростят. Временно

Минтруд сообщил, что порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений временно будет изменен.

Это означает, что пациенты больниц, которые направляются на медико-социальную экспертизу, по результатам которой им оформляется инвалидность, будут избавлены от необходимости проходить дополнительные обследования.

Как пояснил ИА Известия Алексей Вовченко, замминистра труда и социальной защиты РФ, данное решение продиктовано загруженностью медорганизаций и коронавирусными ограничениями.

По словам чиновника,