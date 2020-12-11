Минтруд сообщил, что порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений временно будет изменен.
Это означает, что пациенты больниц, которые направляются на медико-социальную экспертизу, по результатам которой им оформляется инвалидность, будут избавлены от необходимости проходить дополнительные обследования.
Как пояснил ИА Известия Алексей Вовченко, замминистра труда и социальной защиты РФ, данное решение продиктовано загруженностью медорганизаций и коронавирусными ограничениями.
По словам чиновника,
в первую очередь речь идет о гражданах, которые получили травмы, длительно имеют заболевания - в их медицинских карточках уже достаточно первичной информации, чтобы установить инвалидность.
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