Доктор Комаровский: "Все лекарства для иммунитета — это развод"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своём YouTube-канале о единственном способе, укрепляющем иммунитет.

Также он раскритиковал родителей, которые дают своим детям антибиотики при малейших признаках простуды.

Комаровский заявил, что не существует никаких фармакологических средств, приём которых способен повысить иммунитет.

"Все лекарства якобы для иммунитета — это развод, это "фуфломицины", это бизнес на людской неграмотности", — пояснил он.

Также он отметил, что единственное, что улучшают эти препараты, — это благосостояние их производителей.

Единственным средством, укрепляющим иммунитет, является активный образ жизни: физическая активность, контрасты температур и хорошее настроение.

По словам Комаровского, многие дети после рождения попадают в практически стерильные условия. Иммунная система недополучает нагрузку, что потом приводит к проблемам со здоровьем.

Специалист утверждает, что решить эту проблему помогут кисломолочные напитки.