Офтальмолог рассказала, как уберечь глаза от "снежной болезни"

Зимой, если очень много снега, происходит сильное отражение света, из-за чего даже могут болеть глаза. Есть даже такое заболевание — снежная болезнь — ожог роговицы глаз. Им часто страдают люди на Крайнем Севере, не коренные жители, так как у них глаза уже адаптированы к этим условиям, а участники полярных экспедиций.

О том, как защитить себя от снежной болезни, радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

В первую очередь специалист рекомендует носить зимой солнцезащитные очки. Это позволит защитить глаза от проблем со зрением и необходимости постоянно щуриться.

Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия, так как если много щуриться из-за солнца, то могут появиться морщины вокруг глаз.

Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть развиться фотокератит, то есть снежная болезнь, пояснила врач.