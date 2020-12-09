Эксперты раскрыли опасность употребления сырого теста

Эксперты рассказали, какой опасности подвергают себя кулинары, которые пробуют сырое тесто на вкус. Дело в том, что термически необработанное тесто может содержать опасную для человека кишечную палочку, сообщает New England Journal of Medicine.

Причём её источником могут быть не только сырые яйца, которые являются одним из основных компонентов выпечки, но и мука.

Специалисты заявляют, что муку следует употреблять в пищу только после термической обработки, так как зёрна после сбора не обрабатывают, поэтому на них могут оставаться частицы фекалий птиц и животных. Поэтому употребление такой муки может спровоцировать попадание в организм опасных бактерий.

Именно мука иногда становится причиной вспышки вируса кишечной палочки, которая сопровождает тошнотой, рвотой, диареей, головной болью.

Для уничтожения всех микробов муку нужно прокипятить или запечь.

Китайские эксперты заявили, что куриные яйца могут быть опасны для здоровья. Так, употребление яиц в сыром виде может привести к диарее.﻿﻿﻿﻿