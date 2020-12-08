Новогоднее настроение могут испортить навязчивые мысли о том, что ещё плохого может произойти в следующем году, поскольку 2020-й принёс немало неприятностей.
"Ситуация настолько хаотичная, неизвестная и непонятная, что это вызывает тревогу. А что будет? А справлюсь я или нет? Невозможность увидеть какую-то четкую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику", — пояснила эмоции перед Новым годом психолог Надежда Рябичкина в эфире радио Sputnik.
Специалист советует перестать думать о будущем и прошлом, чтобы сконцентрироваться на сегодняшнем дне.
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