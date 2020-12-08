Психолог дала совет, как успокоиться перед Новым годом

Новогоднее настроение могут испортить навязчивые мысли о том, что ещё плохого может произойти в следующем году, поскольку 2020-й принёс немало неприятностей.

"Ситуация настолько хаотичная, неизвестная и непонятная, что это вызывает тревогу. А что будет? А справлюсь я или нет? Невозможность увидеть какую-то четкую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику", — пояснила эмоции перед Новым годом психолог Надежда Рябичкина в эфире радио Sputnik.

Специалист советует перестать думать о будущем и прошлом, чтобы сконцентрироваться на сегодняшнем дне.