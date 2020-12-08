Врач назвал два препарата для домашней аптечки в период пандемии

Профессор Сергей Зырянов, заведующий кафедрой фармакологии РУДН назвал два препарата, которые обязательно должны быть в домашней аптечке в период пандемии коронавируса:

"Прежде всего, это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол.

Можно купить капли в нос", —

цитирует его слова НТВ.

А вот антибиотики, в чудодейственную силу которых верят очень многие, применять без назначения доктора опасно. Даже очень.

Что ещё из "разрекламированных" средств может навредить

По словам Зырянова, осторожно надо относиться не только к антибиотикам:

"Есть сегодня ещё одна модная тема — витамин D. Люди считают — непонятно с чьей подачи — что его дефицит ухудшает течение заболевания коронавирусной пневмонией. И не вспоминают, что переизбыток витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и т. д. И нельзя не сказать о противовирусных препаратах. Их тоже самостоятельно назначать себе нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. Только врач способен учесть всё".

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