Врач назвал два препарата для домашней аптечки в период пандемии

Профессор Сергей Зырянов, заведующий кафедрой фармакологии РУДН назвал два препарата, которые обязательно должны быть в домашней аптечке в период пандемии коронавируса:
- "Прежде всего, это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол.
- Можно купить капли в нос", —
цитирует его слова НТВ.
А вот антибиотики, в чудодейственную силу которых верят очень многие, применять без назначения доктора опасно. Даже очень.
По словам Зырянова, осторожно надо относиться не только к антибиотикам:
"Есть сегодня ещё одна модная тема — витамин D. Люди считают — непонятно с чьей подачи — что его дефицит ухудшает течение заболевания коронавирусной пневмонией. И не вспоминают, что переизбыток витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и т. д.
И нельзя не сказать о противовирусных препаратах. Их тоже самостоятельно назначать себе нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. Только врач способен учесть всё".
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