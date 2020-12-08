Названа причина стремительного распространения COVID-19

Быстрые темпы роста числа больных коронавирусом в России обусловлены большим количеством бессимптомных заражённых.

Так считает Александр Карабиненко, пульмонолог и заслуженный врач РФ.

По его словам, "эти люди активно распространяют COVID в обществе".

"Они (бессимптомные больные) ходят везде без маски и перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо, — объяснил Карабиненко. — Такое поведение отражает менталитет нашей страны" (цитата Lenta. ru).

Пульмонолог уверен: остановить распространение можно:

если люди сознательно начнут выполнять рекомендации по профилактике — носить маски;

наращивать темпы тестирования — единственного способа выявлять бессимптомных заражённых.

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