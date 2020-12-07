Комаровский развеял один из мифов о способах лечения COVID-19

Доктор Комаровский развеял популярный миф о положительном влиянии НПВП на течение заболевания коронавирусной инфекцией.

Известный телеведущий, врач высшей категории Евгений Комаровский ответил на вопрос своей подписчицы, правда ли, что длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) облегчает ход болезни у заразившихся COVID-19.

Это не так, ответил Комаровский. Те, кто принимает НПВП, и те, кто этого не делает, имеют равные шансы подхватить тяжелую форму коронавирусной инфекции и оказаться госпитализированными. Разница лишь в том, что у людей, длительное время принимающих противовоспалительные препараты, при заболевании реже возникает высокая температура.