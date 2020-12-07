Регулярные отжимания полезны для здоровья. К такому выводу пришли учёные в результате многочисленных исследований.
Дело в том, что такие упражнения помогают снизить риск развития сердечных заболеваний. В эксперименте приняли участие мужчины, работающие в МЧС.
Оказалось, что у мужчин, выполнивших меньше 10 отжиманий, риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой на 96% выше.
Эксперты считают, что полученные в результате исследования данные помогут каждому человеку определить, насколько хорошо развито физическое состояние тела, и как организм справляется в нагрузками.
В процессе отжиманий человек получает нагрузку на все группы мышц.
Если человек хочет улучшить внешние и внутренние показатели всей поверхности тела, то необходимо выполнять его хотя бы на максимально возможное количество раз.
Например, даже здоровый мужчина в возрасте до 65 лет каждый день должен выполнять от 6 до 16 отжиманий. Если он не может выполнить такое количество, то у него могут быть проблемы со здоровьем и этому следует уделить больше внимания.
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