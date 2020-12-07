Офтальмолог назвала симптомы дистрофии сетчатки

Симптомы такого опасного заболевания глаз как дистрофия сетчатки можно определить даже в домашних условиях.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-офтальмолог, Гульжиян Аржиматова.

По словам специалиста, в первую очередь должно насторожить то, если окружающие предметы видятся в искривлённом или искажённом виде.

"Нужно смотреть каждым глазом. Закрыть левый глаз, проверить зрение правым глазом, а также левым глазом. Вы можете взять тетрадку в клетку, где вертикальные и горизонтальные линии. Поставить в центре этого листка точку и посмотреть, не искажаются ли линии, нет ли искривлений как вертикальных линий, так и горизонтальных. Если вы каким-то глазом увидите искривлённые линии, то это первые признаки дистрофии сетчатки", — сказала врач.

Также следует насторожиться, если перед глазами появляются пятна. В случае возникновения таких симптомов нужно обратиться к офтальмологу.