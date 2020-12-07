Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие процесс старения

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил продукты, способствующие процессу старения. По словам специалиста, такую пищу лучше есть редко и в небольших количествах. К "неполезным" продуктам относятся те, в которых содержится много сахара, соли и вредных жиров.

Врач отдельное высказался о селёдке. Данный продукт очень полезен для организма, но так как эту рыбу часто готовят в маринаде, то она содержит много соли, например, один кусочек может содержать суточную дозу соли.

"Это не полезные свойства селёдки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селёдки уравновешиваются полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся", — пояснил Мясников.

Употребление таких продуктов, как пережаренное мясо и колбасные изделия, тоже ускоряет процесс старения.

ВОЗ ещё в 2015 году признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.

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