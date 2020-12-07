В Нидерландах создали имплантат, способный вернуть зрение слепым людям

Учёные из Нидерландов разработали модель мозгового имплантата, который способен восстановить ориентацию в пространстве слепым людям.

Особенность новой разработки в том, что она позволяет проводить электрические сигналы, благодаря чему кора стимулируется так, чтобы мозг создавал конкретное изображение.

Устройство протестировали на обезьянах. Животным вживили имплантаты в голову и дали выполнить задания. Обезьяны успешно справились с задачей.

"Мы смогли пойти в обход незрячих глаз и направляем изображение в зрительную кору. Стимулируя ее одним электродом, можно получить изображение одной точки", — заявил учёный Питер Роелфсема.

Также использование системы электродов позволяет получить более чёткие и подробные изображения.