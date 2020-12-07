"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.

По наблюдениям доктора, коронавирусная инфекция вызывает воспаление внутренней оболочки кровеносных сосудов (васкулит), которое снижает их эластичность. В свою очередь, снижение эластичности кровеносных сосудов провоцирует повышение артериального давления. И эта тенденция, по словам Владимира Болибока, наблюдается у всех пациентов, перенесших COVID-19.

"Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — приводит мнение врача Lenta. ru.

Поведение коронавируса непредсказуемо: он может оказаться в любом органе, и неизвестно, пострадает ли только этот пораженный орган или весь организм, подчеркнул врач. Также затруднительно предположить, окажутся ли последствия кратковременными или долгосрочными, обратимыми или нет.