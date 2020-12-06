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Ученые разобрались, как соль влияет на давление и похудение

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Ученые бостонского медицинского центра Beth Israel Deaconess, разрабатывая рекомендации по питанию для людей с повышенным давлением, провели натриевое исследование.

Ученые разобрались, как соль влияет на давление и похудение

Специалистам было важно выяснить, как соль в рационе влияет на энергию, обмен веществ, вес, жажду и прочие медицинские показатели. Проведя эксперимент с участием 400 добровольцев, разделенных на четыре группы, исследователи смогли подтвердить одну важную теорию и опровергнуть другую, оказавшуюся мифом.

Выяснилось, что снижение количества соли или даже исключение её из рациона благотворно сказывается на гипертониках. А увеличение содержания натрия в пище никак не способствует похудению, вопреки расхожему мнению — зато провоцирует сильную жажду при том, что обильное питьё гипертоникам противопоказано.

"Наше исследование подчеркивает важность снижения содержания натрия в пище как средства для снижения кровяного давления", — вывод ученых опубликован в журнале Hypertension.

В переводе с научного языка на обычный это значит: если у вас повышенное давление, то лучше отказаться от соленой пищи. И давление нормализуется, и лишний вес не наберёте.

Автор: Людмила Черткова
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