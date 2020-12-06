Суточный прирост новых заболевших превысил 29 тысяч человек

В России установлен новый рекорд по суточному приросту новых заболевших. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 29039 человек.

Впервые этот показатель преодолел отметку в 29 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.