В России установлен новый рекорд по суточному приросту новых заболевших. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 29039 человек.
Впервые этот показатель преодолел отметку в 29 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6065 (20,9%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
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