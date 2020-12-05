Диетолог назвала самый опасный продукт на новогоднем столе

Мандарины и другие цитрусовые являются одними из самых опасной продуктов на новогоднем столе, поскольку могут вызвать сильную аллергическую реакцию.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По её словам, многие россияне в новогодний период слишком увлекаются цитрусовыми.