Мандарины и другие цитрусовые являются одними из самых опасной продуктов на новогоднем столе, поскольку могут вызвать сильную аллергическую реакцию.
Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Елена Соломатина.
По её словам, многие россияне в новогодний период слишком увлекаются цитрусовыми.
"Бывают такие истории, что так соскучился по мандаринам и запаху детства, что съел сразу килограмм мандаринов или апельсинов — цитрусовых, и получил со стороны организма негативную реакцию, аллергическое проявление", — отметила специалист.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.