Приём антибиотиков в первые дни заболевания коронавирусом вызывает осложнения и негативные последствия. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава призвал руководствоваться современными методами лечения.

"Практика приема антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас дает формирование осложнений. Необходимо следовать тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. По антибиотикам, которые используются в амбулаторной сети — они поступили, я сегодня проверял", — отметил Мурашко.