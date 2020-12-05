Установлена максимальная стоимость вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения России определило максимальную стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V". Две дозы обойдутся россиянам в 1942 рубля.

Напомним, вакцинация препаратом проходит в два этапа, между которыми выдерживается промежуток 2-3 недели.

Об установлении цены сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Упаковка препарата, в которой содержится пять комплектов по две дозы, будет стоить 9710 рублей.