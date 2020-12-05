Некоторым россиянам могут отказать в вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала главный врач московской городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.
По её словам, перед вакцинацией врачи проводят полный осмотр пациента. Если выявляют серьёзные заболевания или отклонения, то к вакцинации его не допускают.
"На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология. Когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим", — отметила специалист.
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