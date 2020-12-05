Россиянам могут отказать в вакцинации от коронавируса

Некоторым россиянам могут отказать в вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала главный врач московской городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

По её словам, перед вакцинацией врачи проводят полный осмотр пациента. Если выявляют серьёзные заболевания или отклонения, то к вакцинации его не допускают.