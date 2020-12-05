В Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Кабинеты для вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня заработали в столичных взрослых поликлиниках. Сейчас помещений насчитывается 70, а к концу года их количество увеличится ещё на сто.

График работы кабинетов с 8:00 до 20:00. На данном этапе привиться могут люди, входящие в группу риска: работники социальных служб, здравоохранения и образования.

Кабинеты работают по предварительной записи, которая ведётся на сайте mos. ru.