Для профилактики коронавируса нужно пить сок черноплодной рябины. Этот напиток поможет укрепить иммунитет, сообщил в интервью kp. ru врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский. Также для профилактики заболевания полезно употреблять гранатовый сок.
"Выбивать" бактерии и паразитов знаток здоровья посоветовал также с помощью чеснока, имбиря, клюквы, брусники и гранатового сока.
"Они лечат то, что мы не видим, помогая иммунитету справиться с заболеванием", — пояснил специалист.
Но вышеназванные средства не оказывают непосредственного воздействия на вирус. Яблуновский отметил, что не нужно рассчитывать на народные способы лечения.
Пациентам с COVID-19 необходимо строго выполнять назначения лечащего доктора.
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