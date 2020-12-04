Комаровский объяснил, как облегчить дыхание при COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рекомендует больным коронавирусом спать на животе, чтобы облегчить дыхание.

Почему при коронавирусе полезно спасть на животе?

"Дело в том, что вирус поражает задние отделы лёгких. Когда человек лежит на животе, в тех отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. Это в свою очередь улучшает состояние человека", — пояснил он.

Для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно, коронавирусным пациентам следует усовершенствовать матрас так, как им необходимо.

"Не забывайте, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, открываются. Таким образом, вы можете убрать каждую вторую пружину на уровне живота", — посоветовал Комаровский.

При лечении в больницах пациентов с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, кладут в такое положение. По мнению врачей, это улучшает кровоток.