Британские исследователи совместно со шведскими коллегами рассказали о раннем признаке болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что развитие этого нейродегенеративного заболевания можно спрогнозировать за несколько лет до проявления первых симптомов по анализу крови.
На риск развития болезни Альцгеймера указывают определённые маркеры.
Дело в том, что причиной развития некоторых форм деменции является образование амилоидных бляшек в головном мозге.
Это можно предсказать заранее — по наличию специфических маркеров в крови.
Учёные провели эксперимент. Они взяли образцы крови у 550 добровольцев с зафиксированным незначительным снижением когнитивных способностей.
В результате выяснилось, что обнаружение в образцах бета-амилоида и тау-белка указывало на развитие болезни Альцгеймера. Точность данного метода составила 88%.
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