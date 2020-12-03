Болезнь Альцгеймера научились определять по двум белкам

Британские исследователи совместно со шведскими коллегами рассказали о раннем признаке болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что развитие этого нейродегенеративного заболевания можно спрогнозировать за несколько лет до проявления первых симптомов по анализу крови.

На риск развития болезни Альцгеймера указывают определённые маркеры.

Дело в том, что причиной развития некоторых форм деменции является образование амилоидных бляшек в головном мозге.

Это можно предсказать заранее — по наличию специфических маркеров в крови.

Учёные провели эксперимент. Они взяли образцы крови у 550 добровольцев с зафиксированным незначительным снижением когнитивных способностей.

В результате выяснилось, что обнаружение в образцах бета-амилоида и тау-белка указывало на развитие болезни Альцгеймера. Точность данного метода составила 88%.