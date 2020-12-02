Почему при инфекциях нельзя заставлять себя есть?

Пациентам с инфекционными заболеваниями не нужно ничего есть против своей воли. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета (США) в результате проведённого исследования.

Известно, что у человека, заболевшего, например, гриппом, пропадает аппетит, он начинает испытывать упадок сил.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого мышей подвергали насильному кормлению. В результате выяснилось, что это может привести к летальному исходу.

Гибель организма провоцирует метаболическая программа, связанная с поглощением жиров и выработкой кетоновых кислот. Заражённому инфекцией организму необходимы голодание и кетогенная программа для выживания.

Ранее врачи составили список продуктов, рекомендованные пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить определённые продукты питания.