COVID-19 разрушает стенки сосудов, превращает их в "вологодское кружево" и вызывает определённые осложнения, сообщает Sibnet. ru
Так, коронавирус приводит к развитию пневмонии и поражению сердечно-сосудистой системы.
Сосуды для вируса играют роль резервуара.
"Поражение эндотелия (внутренней поверхности) сосудов. Он настолько поражается, что при гистологическом исследования мы видим "вологодское кружево". Клетки разъедены в сосудах, такие полости-дырки образуются, в середине которых находятся коронавирусы", — сообщила доцент кафедры инфекционных болезней Иркутской государственной медакадемии Наталья Боброва.
Это провоцирует развитие микротромбозов, а в некоторых случаях даже сепсис.
При пневмонии у человека лёгочная ткань заменяется соединительной.
У 20% пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, у 5% — в крайне тяжёлой, у всех остальных коронавирус — в лёгкой или среднетяжёлой форме.
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