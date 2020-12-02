Врач рассказала, как COVID-19 превращает сосуды в "кружева"

COVID-19 разрушает стенки сосудов, превращает их в "вологодское кружево" и вызывает определённые осложнения, сообщает Sibnet. ru

Так, коронавирус приводит к развитию пневмонии и поражению сердечно-сосудистой системы.

Сосуды для вируса играют роль резервуара.

"Поражение эндотелия (внутренней поверхности) сосудов. Он настолько поражается, что при гистологическом исследования мы видим "вологодское кружево". Клетки разъедены в сосудах, такие полости-дырки образуются, в середине которых находятся коронавирусы", — сообщила доцент кафедры инфекционных болезней Иркутской государственной медакадемии Наталья Боброва.

Это провоцирует развитие микротромбозов, а в некоторых случаях даже сепсис.

При пневмонии у человека лёгочная ткань заменяется соединительной.

У 20% пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, у 5% — в крайне тяжёлой, у всех остальных коронавирус — в лёгкой или среднетяжёлой форме.