В Бельгии создали вакцину от COVID-19 с уникальными показателями

Учёные из Бельгии разработали на базе прививки от жёлтой лихорадки быстродействующую вакцину от коронавируса.

Они провели ряд опытов на животных, в ходе которых препарат доказал эффективность и безопасность.

Специалисты создали вакцину на основе ослабленной версии вируса жёлтой лихорадки YF17D. Этот вирус был выбран потому, что ранее на его основе были изготовлены вакцины от японского энцефалита и лихорадки денге.

"Фрагменты РНК COVID-19, отвечающие за за сборку определённых сегментов двух основных компонентов его оболочки — S-белка и N-белка, вставили в геном вируса YF17D", — пояснили специалисты Лёвенского католического университета.

Особенность новой вакцины в том, что уже спустя десять после её введения в крови образуется огромное количество антител к COVID-19.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.