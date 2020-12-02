Неожиданный вывод биологов: Коронавирус приближает старость

Последствием перенесённого заражения COVID является ускоренное преждевременное старение человеческого организма. Даже если переболеть в лёгкой форме.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Анчу Баранову, профессора Школы системной биологии Университета Дж. Мейсона, США.
Как она рассказала изданию, группой врачей были обследованы бывшие пациенты нескольких клиник, перенесшие коронавирус в амбулаторных условиях, поскольку болели они в "умеренной и мягкой форме".
"У 70% из обследованных наблюдалась патология внутренних органов. Причём главная из них — не сердечная. Чаще всего это был жировой гепатоз печени и жировые перерождения тканей поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у перенесших COVID — уже в 40. То есть, объективно, вирус приближает старость, забирая у организма ресурсы", — сказала профессор-биолог.
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