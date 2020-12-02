Неожиданный вывод биологов: Коронавирус приближает старость

Последствием перенесённого заражения COVID является ускоренное преждевременное старение человеческого организма. Даже если переболеть в лёгкой форме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Анчу Баранову, профессора Школы системной биологии Университета Дж. Мейсона, США.

Как она рассказала изданию, группой врачей были обследованы бывшие пациенты нескольких клиник, перенесшие коронавирус в амбулаторных условиях, поскольку болели они в "умеренной и мягкой форме".