Некоторые врачи утверждают, что коронавирус может негативно влиять на состояние зубов. Ситуацию прокомментировал главный врач Центра приватной стоматологии "Доктор Левин", кандидат медицинских наук, врач высшей категории, стоматолог, имплантолог Дмитрий Левин.

"Пациентам с COVID-19 можно переживать только по причине того, что из-за самоизоляции они не приходят вовремя на гигиену полости рта. Пациенты, которые переболели коронавирусом, во время лечения активно принимали антибиотики.

Я не встречал никого, кто мог бы себя считать пострадавшим в плане микрофлоры.

Основная причина всех воспалительных процессов — это налёт, зубной камень и так далее. Всё это гигиенист обычно устраняет.

Иными словами, всё-таки первично — это нарушение гигиены и нарушение графика плановых визитов к гигиенисту, которые должны быть расписаны у любого пациента на год вперед.

А что касается утверждения по поводу инфекционного дополнительного фактора, больные с COVID, может быть, бесконтрольно будут принимать любой антибиотик, лишь бы какое-то осложнение избежать. Поэтому я не берусь утверждать, что какая-то инфекция смогла послужить первопричиной именно такого рода явлений. Тут немножко другая причинно-следственная связь", — пояснил собеседник "Правды.Ру".