Состояние ногтей может указывать на развитие диабета второго типа

Состояние ногтей может указывать на развитие тех или иных заболеваний. Например, следует насторожиться, если ногти стали ломкими, изменились текстура и цвет. Это может быть признаком диабета второго типа.

"Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими", — пояснила врач Элизабет Салада.

Также специалист отметила, что всегда во время осмотра обращает внимание на состояние ногтей.

У здорового человека ногти должны быть розовыми, плоскими и ровными по цвету, сообщает Express.

Жёлтые ногти могут указывать на развитие инфекции, которая может легко проникнуть в организм через открытую рану после незаметного пореза. В этом случае без лечения поврежденной ноге грозит ампутация.