В ближайшей перспективе россиянам придётся смириться с тем, что защитная маска станет главным аксессуаром.

Однако ситуация может полностью изменится через два года. Такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, скорее всего, что разными вакцинами — это будет хорошая стратегия, замечательно, что она возможна, и я думаю, что коронавирус не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни", — пояснил эксперт.

"Наверное, мы уже через 2 года не будем носить маски, по крайней мере, большая часть из нас. Но какие-то ограничения могут остаться, и, конечно, заболеваемость никуда не денется, вирус станет неотъемлемой частью нашей медицинской системы. Если, конечно, уже не будет проблемой повседневной жизни", — добавил Лукашев.