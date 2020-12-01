После выздоровления от коронавируса начинается длительный период восстановления поражённых лёгких.
Пациент ещё несколько месяцев может страдать от сильного кашля и одышки. Однако курильщики не смогут до конца восстановить лёгкие из-за своей пагубной привычки.
Об этом в интервью радио Sputnik рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.
"Если человек курит, то у него лёгкие никогда не восстановятся после тяжёлой пневмонии или коронавируса. Курить после этого — это просто медленное самоубийство", — пояснил специалист.
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