Курильщики не смогут восстановить лёгкие после коронавируса

После выздоровления от коронавируса начинается длительный период восстановления поражённых лёгких.

Пациент ещё несколько месяцев может страдать от сильного кашля и одышки. Однако курильщики не смогут до конца восстановить лёгкие из-за своей пагубной привычки.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.